William e Kate vivem horas de pânico dentro de avião

01:30

Rute Lourenço

Uma viagem que se previa pacífica entre Laore, no nordeste do Paquistão, e a capital, Islamabad, revelou-se num verdadeiro pesadelo para os duques de Cambridge, que viveram momentos de pânico no ar, devido às condições atmosféricas adversas.De acordo com a imprensa britânica, foram duas horas de "terror" a bordo com forte turbulência e falhas no sistema elétrico a assustarem William e Kate Middleton. Já em Islamabad, o piloto tentou fazer duas aterragens, mas sempre sem sucesso, o que o levou a regressar para o nordeste do Paquistão de forma a aterrar em segurança.No avião seguiram também os jornalistas que acompanhavam a visita oficial dos duques, sendo que Emma Bowden, da Associated Press, fez um vídeo para registar a turbulência. "Estes grandes flashes de luz são no RAF Voyager em que seguem William, Kate e a equipa dos media. Duas tentativas de aterragem em Islamabad e estamos de volta a Laore", escreveu.