William em guerra com o pai pelo trono

Depois da saída polémica de Meghan e Harry da casa real britânica, há uma nova polémica a abalar o Reino Unido, com o jornal ‘National Enquirer’ a dar conta de um duelo entre pai e filho pelo trono inglês. De acordo com a publicação, William e o príncipe Carlos estão a protagonizar uma guerra no palácio pela coroa, com as coisas a ficarem feias entre pai e filho., diz uma fonte, acrescentando que o príncipe Carlos não quer entregar a coroa ao filho.De acordo com uma outra fonte, o príncipe Carlos já fez saber que não irá alterar a sua decisão, nem mesmo em prol do filho.Quem está a assistir com alguma apreensão às divergências familiares é Kate Middleton, que se mostra preocupada com o cada vez maior nervosismo demonstrado pelo marido. Além disso, a duquesa ressente-se da saída de Harry e tem saudades dos tempos em que todos formavam uma família unida., diz a fonte.