William quer manter Harry afastado de Kate

01:30

O príncipe William está a manter o irmão, Harry, afastado de modo a proteger a mulher, Kate Middleton, que está em recuperação de dois meses por causa de uma cirurgia abdominal.No que depender de William, o duque de Sussex continuará afastado da família mesmo durante a luta do rei Carlos III contra o cancro, defendem especialistas na casa real. "O príncipe William é também extremamente protetor de Kate, a princesa de Gales, e não deixará que nada interfira com a sua recuperação", afirmou Helena Chard à Fox News, citada pelo ‘New York Post’. Harry e William não se falam e continuaram sem ter qualquer encontro na viagem de 24 horas de Harry a Londres no início do mês, para visitar o pai.Fontes próximas do rei Carlos III defendem ainda que o monarca "é da firme opinião" de que Harry não deve retomar as funções como membro sénior da casa real.