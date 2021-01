Wilson Teixeira arrasa postura de Pipoca Mais Doce: "Não faz falta nenhuma"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Pipoca Mais Doce (@apipocamaisdoce)

Wilson Teixeira, antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' (TVI) continua atento ao que se passa nos reality shows, nomeadamente nesta edição do 'Big Brother', e não ficou indiferente ao que se passou na última gala. Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, ameaçou desistir caso a produção do programa não sancionasse Joana Diniz por comentários homofóbicos face a Pedro Crispim.Algo que não foi bem visto por Wilson. ", escreveu, nas redes sociais, mostrando que não se identifica com a postura da comentadora.Entretanto, Pipoca Mais Doce já recorreu às redes sociais para explicar a sua reação polémica.