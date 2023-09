Woody Allen defendeu Luis Rubiales e provocou a ira de dezenas de mulheres "Ele não a violou. Foi apenas um beijo", disse o realizador.

Foto: ETTORE FERRARI/epa

Cerca de 20 mulheres em trajes menores protestaram esta terça-feira contra o que apelidam de "cultura da violação", no âmbito do Festival de Veneza, Itália, e no exato momento em que Woody Allen apareceu na passadeira vermelha. As manifestantes reagiam às palavras do realizador, de 87 anos, que defendeu Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol caído em desgraça após ter beijado, sem consentimento, a jogadora Jenni Hermoso. "Ele não a violou. Foi apenas um beijo. Não devia ser causa para despedimento, mas apenas para um pedido de desculpas", disse o cineasta. "Devia era calar-se", respondeu uma internauta, aludindo às acusações de abuso sexual que pendem sobre o próprio Woody Allen.