Xenia da Saxónia, uma princesa na ‘Playboy’ Família aristocrata não aprova sessão fotográfica ousada para revista masculina.

Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, descendente do último rei da Saxónia (Alemanha), tornou-se no primeiro membro da realeza a posar nua para a ‘Playboy’. Xenia, de 37 anos, diz que o objetivo é "mostrar a todas as mulheres que são lindas tal como são". Contudo, sabe que a família não aprovará a sessão que fez para a edição alemã da revista masculina, assinada pela fotógrafa portuguesa Ana Dias. Ao contrário do trisavô, o rei Frederico Augusto III, que, segundo conta, "era muito bem-humorado".