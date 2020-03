Yannick Djaló angustiado sem contacto com as filhas há três meses

01:30

Yannick Djaló não desiste de ver as filhas, e a guerra com Luciana Abreu continua em tribunal. Depois de ter feito três visitas às crianças - Lyonce, de 9 anos, e Lyannii, 8 - com a presença de uma assistente social, o futebolista foi novamente proibido de ver as meninas devido às reações negativas que estas manifestaram, uma vez que estiveram afastada do pai nos últimos anos."Sim, não as vejo há três meses. O processo passa neste momento pelo tribunal", revelou à ‘TV Guia’. Desesperado por não ter contacto com as filhas, Yannick tem esperança de que o processo se resolva brevemente para recuperar o tempo."Amo ser pai. Isso vê-se pela minha relação com o Christian [filho de uma relação anterior]. Com as meninas não tenho essa possibilidade, mas um dia tudo correrá bem".