Yannick Djaló condenado a pagar 100 mil euros a Luciana Abreu

12:29

A guerra em tribunal arrasta-se desde 2013, altura em que Luciana Abreu assinou os papéis de divórcio com Yannick Djaló. O Tribunal de Família e Menores de CascaisSegundo o advogado de Lucy revelou à revista 'TV7 Dias', a atriz "recebeu uma decisão muito favorável, a condenar Yannick a pagar mais de 100 mil euros de pensões de alimentos. Todos os processos têm vindo a ser decididos de acordo com a realidade, a verdade e interesse da Luciana".Apesar da condenação, Djaló continua sem manter contacto regular com as duas meninas, tal como o próprio já lamentou publicamente. Além do processo com Djaló,. Recorde-se que recentemente o tribunal decidiu que o guia turistico é obrigado a pagar 460€ por mês de pensão de alimentos das filhas gémeas, Amoor e Valentine.