Yannick Djaló sobre as filhas: "Têm uma ideia errada do pai"

Futebolista não vê as filhas há um ano e conta que quando lhes liga nota indiferença. “Nesses momentos fico bastante triste”, diz, acreditando que as meninas foram influenciadas

30 jan 2021 • 14:56

Yannick Djaló não vê as filhas, Lyonce, de 10 anos, e Lyannii, de 8, fruto do casamento com Luciana Abreu, há um ano e admite que a relação está cada vez mais distante.", contou, em conversa com Manuel Luís Goucha.O futebolista e a atriz recorreram à Justiça para definir a guarda das meninas, no entanto, Yannick acha que vai ser difícil recuperar a ligação que tinham. "Eu" Djaló afirmou ainda que Lucy foi "maldosa" em algumas coisas que disse.