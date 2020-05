Youtuber causa polémica por devolver filho adotado com autismo : "Sinto-me um fracasso"

A youtuber americana Myka Stauffer está a causar polémica, após ter entregue um filho adotado a outra família.A influenciadora digital revelou que ela e o marido, James, decidiram devolver o menino, Huxley, de quatro anos, que é autista. Visivelmente abalados, os dois confessaram aos milhares de seguidores a situação através de um vídeo, mas acabaram por ser duramente criticados pela decisão., disse Myka, confessando que o menino tem características e necessidades especiais de que não foram informados e, pelos vistos, para as quais não estavam preparados."Nos últimos anos, o Huxley teve vários terapeutas para tentar ajudá-lo e, nos últimos tempos, ele passou por uma terapia mais intensa", explicou o pai., disse, completando que os doiso menino chinês que levaram para a família., referiu a youtuber, emocionada, sem conter as lágrimas.Myka acabou por ser alvo de comentários desagradáveis por parte de seguidores que não compreenderam nem aceitaram a decisão do casal, condenando o que contaram, e reagiu:O marido, James, saiu em defesa da companheira:Além do menino adotado que vai deixar de pertencer à família, Myka Stauffer e James são pais de duas meninas e um menino, que muito conviveram com o irmão adotado e vão ter de se adaptar à sua falta.