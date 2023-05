Zac Efron de férias em Portugal

Portugal parece estar cada vez mais na moda. Alguns dos atores mais reconhecidos a nível mundial escolhem o nosso país para viver e muitos outros acabam por vir de férias. Foi o caso de Zac Efron, que ficou conhecido após interpretar a personagem de Troy Bolton em ‘High School Musical’.





O ator, de 35 anos, publicou um vídeo nas redes sociais onde é possível confirmar que andou em Lisboa, perto da Torre de Belém e no Terreiro do Paço, e Cascais. De óculos de sol e boné, andou no meio de outros turistas, bebeu cerveja e jogou golfe. “Foi um dia agradável”, escreveu Zac Efron na legenda.