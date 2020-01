Zé do Pipo deixa mensagem misteriosa ao filho

Foi há mais de um ano, a 6 de novembro de 2018, que Nuno Batista, de 40 anos, que dava vida ao mediático cantor Zé do Pipo, desapareceu.Poucas semanas antes do seu desaparecimento, sabe-se agora que o artista deixou uma mensagem ao filho adolescente, David Batista.pode ler-se no comentário nas redes sociais a que a revista 'TV Guia' teve acesso.Na altura, sem prever o seu desaparecimento, o filho respondeu ao comentário do pai ressalvando o seu papel na família. "Poxa, assim até me deixas sem palavras. Obrigada, pai. Também tenho imenso orgulho em tudo o que fazes por mim e o esforço que pões em cima de tudo aquilo a que te dedicas. E obrigada por fazeres parte daquilo que sou hoje".Recorde-se que Zé do Pipo sofria de uma forte depressão, fruto da doença bipolar que o impedia de subir aos palcos e desapareceu na zona de Peniche, de onde é natural. O cantor saiu de casa para ir à farmácia e ao banco e não regressou, tendo o alerta do seu desaparecimento sido dado horas depois.Ao longo dos últimos meses em que foi investigada a causa do desaparecimento, a polícia e a família acreditam na hipótese de suicídio, apesar de o corpo nunca ter sido encontrado.