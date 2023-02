Zé Lopes perdeu 57 quilos. Veja o antes e o depois

O repórter da TVI Zé Lopres submeteu-se a duas cirurgias, uma há ano e outra há pouco mais de um mês. O objetivo sempre foi mais do que perder peso: Zé Lopes queria sentir-se saudável.Agora, o também comentador partilhou na sua página de Instagram uma foto antes do processo de emagrecimento, ou seja, com mais 57 quilos do que tem agora. E fez uma reflexão:

"É a primeira fotografia em tronco nu com excesso de peso que publico. Tirei-a em Fevereiro do ano passado, quando comecei o meu processo de combate à obesidade. Nunca tive coragem de a publicar, não porque sentisse vergonha de mim, mas porque sei que vivemos numa sociedade onde facilmente somos expostos ao julgamento e aos olhares indiscretos", referiu.

"Hoje sinto que é o dia certo para o fazer. Para saber como fui, e essencialmente para ter noção de como não pretendo voltar a ser. Esta fotografia mostra muito mais que uma simples imagem, ela conta uma história. A história de alguém que decidiu mudar totalmente num ano", acrescentou.

A foto evidencia o muito peso que Zé Lopes perdeu.