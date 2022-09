Zé Maria vive isolado em Barrancos

Zé Maria, vencedor do primeiro ‘Big Brother’ (TVI) transmitido em Portugal, estreado em 2000, vive refugiado na sua terra natal, em Barrancos, no Alentejo. Atualmente, trabalha como jardineiro da Câmara Municipal de Barrancos, auferindo o ordenado mínimo.



A revista ‘TV Guia’ esteve em reportagem na vila e encontrou-o à saída do trabalho, pelas 16h00, testemunhando o seu dia a dia pacato e isolado, longe dos holofotes da fama, depois de ter sido considerado um herói da terra, há 22 anos. Ao ser abordado pela equipa, Zé Maria preferiu não falar. "Está tudo bem, obrigado. Está tudo ok, obrigadíssimo, mas compreenda que não vou falar", disse.





O vencedor do ‘BB 1’, hoje com 49 anos, regressou há dois anos para casa dos pais devido às dificuldades financeiras.No que toca aos problemas psiquiátricos, está numa fase estável, no entanto, continua a tomar medicação e a ser acompanhado pelos médicos de saúde mental do Hospital de Beja desde 2004, quando tentou atirar-se da ponte 25 de Abril (Lisboa), avança ainda a publicação. Foi também desde essa altura que Zé Maria optou por se afastar de tudo o que esteja ligado à televisão e ao reality show que lhe mudou a vida.Zé Maria foi um sucesso enquanto concorrente e cativou o público com a sua personalidade. No final, levou para casa 100 mil euros e oportunidades no mundo da televisão. No entanto, acabou por fazer maus investimentos, perdeu o dinheiro e também quis afastar-se do mundo da fama.