Zeca a banhos no Algarve 'Vidas' surpreende ator em tarde de mergulhos no mar

12:20

José Carlos Pereira já está em modo férias. O ator fez as malas e rumou ao sul do País onde tem aproveitado o bom tempo que se faz sentir. Na companhia do filho Salvador, de dois anos, o artista está hospedado junto à praia do Cabeço, localizada no concelho de Castro Marim.



Nas fotografias captadas pela ‘Vidas’ é possível ver que o médico aproveitou os momentos de pausa para ir a banhos e repor energias, naquela que é uma das suas praias de eleição. Recorde-se que atualmente Zeca divide o seu tempo entre a representação e outra das suas grandes paixões: a medicina.

