Zeca tem nova vida e vai trabalhar com cirurgião dos famosos

josé carlos pereira

09 fev 2020 • 14:11

Vânia Nunes

Longe de polémicas, ao lado filho e a fazer o que mais gosta. É assim que José Carlos Pereira quer que seja o seu ano. Por isso, começou logo por fazer planos para mudar a sua vida profissional. Ainda a trabalhar no Centro Hospitalar do Médio Tejo, Zeca já começou a projetar mudanças e vai trabalhar na clínica de estética de Ângelo Rebelo., revelou à ‘Vidas’ uma fonte próxima do ator, de 41 anos, que tem investido na área da estética, como revelou no Instagram esta semana., disse, num vídeo.José Carlos Pereira e o conhecido médico das estrelas estiveram juntos recentemente, uma vez que o ator se submeteu a uma rinoplastia na sua clínica. O ator quis corrigir o septo nasal, mas também melhorar a sua aparência., adiantou a mesma fonte.Mas José Carlos Pereira também tem planos para o seu trabalho em televisão. O ator vai voltar com a série ‘Golpe de Sorte’, da SIC, na qual contracena com Isabela Valadeiro.Nas redes sociais, tem mostrado uma atitude positiva perante estes novos desafios., escreveu na legenda de uma foto partilhada.