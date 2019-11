Zeca vai contar passado ao filho: "Não tenho vergonha"

Hoje, o ator garante que esse é um episódio encerrado na sua vida e que está numa fase de grande serenidade., começa por contar em entrevista à 'Vip', acrescentando que leva uma vida regrada. No entanto, admite que nem tudo é um mar de rosas. "Também tenho dias menos bons. Nos menos bons, o amor dos meus pais foi essencial. Devo-lhes muito", agradece.O ator recorda que, nos tempos mais dramáticos, foram os pais que o ajudaram a vir à tona e admite que já lhes pediu desculpa muitas vezes.Hoje com um filho, fruto da antiga relação com Liliana Aguiar, José Carlos Pereira não tem dúvidas de que quer abrir o livro da sua vida com Salvador, quando este tiver idade para entende.