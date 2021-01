Zena do ‘Big Brother’ corta relações com Pedro

Pedro Fonseca, finalista do ‘Big Brother – A Revolução’ da TVI, revelou, esta segunda-feira, que Zena, a vencedora do reality show cortou relações com ele. Em declarações à VIP, o antigo concorrente confessou que a madeirense não lhe respondeu às mensagens e que até o bloqueou nas redes sociais.

"Há uma coisa que não percebo, eu mandei mensagem à Zena a dizer ‘Olá tudo bem’ e ela nem me respondeu, até me bloqueou", contou. Apesar disso, o ilusionista revela que não está desiludido com a atitude da colega.

Questionado sobre ter dito que a concorrente não merecia ganhar o concurso, Pedro explica: "As pessoas não estão habituadas a essa frontalidade, porque eu no sofá fui simpático e disse ‘boa sorte’ às duas (Jéssica Fernandes e Zena), mas depois já me tinha despedido e a Zena estava a lixar-me a cabeça a semana toda e quando dou a curva ela diz-me ‘ah não me vens dar um abraço’ e eu já não sei bem o que disse mas fui só sincero não é porque estava chateado".

"Na altura que me desiludiu mais lá foi mesmo a Zena, porque quem diz que não devemos julgar os outros e tal e depois no fim, não sei se aquilo era jogo dela, se o André ou a Sofia lhe deram algumas dicas, mas não, acho que aquilo era natural…ela lá foi muito impaciente e o não querer falar com as pessoas, estar a dizer que os outros são chatos, isso para mim é estar a julgar", acrescentou.

"O meu jogo foi ser sincero e ser amigo de toda a gente e dar umas boas energias", rematou.