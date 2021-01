Zena e André Abrantes querem 100 mil euros de indemnização por vídeo de sexo à solta na Internet

As imagens de sexo explícito entre Zena Pacheco e André Abrantes durante a participação no ‘Big Brother - A Revolução’, no final de 2020, foram divulgadas nas redes sociais nas últimas semanas e continuam a gerar polémica. O caso pode agora ganhar novos contornos com o casal a ponderar agir judicialmente contra a produtora Endemol. "Achamos que não é ainda a altura ideal para expor este assunto, apenas que iremos agir em conformidade", explicou a vencedora do programa da TVI à ‘TV Guia’.De acordo com a publicação, a ideia é exigir uma indemnização à produtora. "Eles sabem que se fosse contra a pessoa nunca veriam o dinheiro. Assim, a Endemol, no mínimo, há de querer chegar a acordo. Para já estão a pensar em pedir 100 mil euros em danos morais", explicou à revista um amigo, que preferiu o anonimato. No entanto, António Abrantes, pai do visado, confirma a intenção de avançar para a Justiça. "Vamos agir judicialmente obviamente. Estamos bastante chocados com o que fizeram aos dois", referiu.O inquérito interno aberto pela Endemol, apurou o Correio da Manhã, ainda não surtiu resultados. "Tal situação merece o nosso total repúdio", defendeu-se a produtora em comunicado, após a divulgação das imagens. A TVI não reagiu.Entretanto, André e Zena explicaram num direto nas redes sociais que ainda durante a permanência na casa mais vigiada do País foi-lhes garantido que as cenas de sexo "não estavam a ser gravadas e que nunca seriam divulgadas".Hélder Teixeira protagonizou um dos momentos mais polémicos do ‘Big Brother - Duplo Impacto’, em exibição na TVI, ao fazer a saudação nazi em diversas ocasiões. Ao fazê-lo, o nortenho foi alertado pelos colegas da casa para a gravidade da ação, mas ignorou. Quase uma semana após o sucedido, a produção decidiu agir e expulsá-lo esta quinta-feira, 28 de janeiro. "O gesto que fez simboliza milhões de mortos. São vistos por milhares de pessoas e devem ter noção do que dizem e fazem. Por tudo isto, deixou de ser bem-vindo à minha casa. Está expulso", informou o ‘Big Brother’. A decisão revoltou o técnico de som de Santa Maria da Feira. "Faço isto no ginásio e nunca houve problemas. Há muita gente que faz gestos ofensivos. Não é pior? Peço desculpa, não entendo", afirmou.O concorrente já tinha sido repreendido no ‘Big Brother 2020’ por comentários que foram considerados homofóbicos.