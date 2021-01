Zena e André Abrantes revoltados com divulgação de vídeo sexual explícito: "Foi um choque"

", começou por dizer o músico.



"Ando a lutar contra a revolta que tenho dentro de mim. Sinto-me revoltada com tudo isto. Não estávamos nada à espera. Confiámos no ‘Big Brother’, na produção, pensámos que nunca ia passar, perguntávamos se havia algum tipo de problema, se o podíamos fazer, sempre garantiram que não havia problema, estávamos protegidos e nunca passou nada. Mas 15 dias depois da final, e da minha vitória, começaram a aparecer imagens. A confiança foi quebrada".



"Lá dentro foi bem combinado que as imagens nunca iriam passar. O programa acabou e fiquei descansado. Eles respeitaram-nos sempre e agora recebemos esta surpresa completamente inesperada, que acaba por colocar em causa toda a confiança que tínhamos com eles. Estávamos descansados. Nunca pensámos que isto pudesse acontecer, está a ser espalhado por toda agente", afirmou o namorado da madeirense.



A jovem de 21 anos sentiu que o seu "mundo" desabou: "Uma pessoa já lá esteve dentro durante tanto tempo, que não foi fácil, venho cá para fora estava tudo bem e de repente o mundo desaba (...) Temos consciência de que não estamos a fazer nada de mal, não fizemos nada de errado. É uma coisa que qualquer casal faz".





, começou por dizer o músico., afirmou o namorado da madeirense.A jovem de 21 anos sentiu que o seu "mundo" desabou:

foram um dos casais que mais deram que falar na casa do. O casal saiu mais forte do que nunca da casa mais vigiada do país, mas de imediato foram confrontados com a divulgação de um vídeo sexual explícito, captado ilegalmente por um membro da produção do reality show.Em declarações à TVMais, os concorrentes do reality show mostraram-se revoltados e indignados com a partilha do vídeo: