Zena Pacheco: como ela quer voltar às luzes da ribalta

Zena Pacheco foi a vencedora do 'Big Brother - Revolução 2020', da TVI. Dentro da casa mais vigiada do País, a madeirense, de 24 anos, conheceu André Abrantes, com quem namora desde essa altura. Contudo, a saída da jovem do reality show foi um pouco atribulada devido à divulgação de vídeos íntimos do casal, quando ainda estava dentro da casa., recordou Zena Pacheco numa entrevista à revista 'TV 7 Dias'. Na altura o casal chegou mesmo a processar a Endemol devido a esta situação.A jovem conta que durantenão fez praticamente nada a nível profissional a não ser umas. Contudo, Zena Pacheco deu a volta por cima e depois de ter trabalhado no aeroporto do Funchal, como hospedeira de terra, decidiu voltar a estudar. A jovem saiu do Funchal, na Madeira, e rumou sozinha para Lisboa para tirar, na ETIC., contou a madeirense à mesma publicação, explicando os motivos que a levaram a frequentar este curso.disse Zena Pacheco., acrescentou ainda.Para concretizar este sonho, a madeirense tem o apoio do namorado e está a viver em casa dos sogros,na Ericeira., disse Zena Pacheco.A vencedora do 'Big Brother - Revolução 2020' lamentou ainda as poucas oportunidades que a TVI lhe deu em comparação com outros vencedores do formato., atirou a madeirense, que agora luta pelo seu sonho na televisão.