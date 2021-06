Zena Pacheco: "Gosto de viver a vida com leveza”

– Água fria com tempo quente.– Apanhar sol sem protetor solar. Esqueço-me muitas vezes.- Protetor.– Tento sempre pedir que haja distanciamento.- Já comprei algumas, mas estou a aguardar para estrear. Vestidos e biquínis.- Tenho poucos e sou muito apegada a eles.- Pessoas pessimistas. Gosto de viver a vida de forma leve.- Adoro ver o meu rosto bronzeado. Poupar na maquilhagem é maravilhoso.Zena Pacheco tem 21 anos e nasceu na Madeira. Participou no ‘Big Brother - A Revolução’ (TVI) com o objetivo de conseguir oportunidades no ramo artístico. Venceu o reality show, tendo conquistado o prémio de 50 mil euros e o amor de André Abrantes.