Zendaya exibe joias nos Óscares no valor de cinco milhões de euros

26 abr 2021 • 14:03





, segundo revela a revista 'People'. Com um vestido amarelo da marca Valentino, que brilha no escuro, Zendaya escolheu as joias da marca Bvlgari: um colar, alfinete, brincos e anéis. A estrela de Hollywood subiu ao palco dos Óscares para apresentar uma categoria da cerimónia. A estrela de Hollywood subiu ao palco dos Óscares para apresentar uma categoria da cerimónia.

A última noite de domingo foi recheada de glamour em Hollywood. As estrelas reuniram-se para osonde foram reconhecidos os melhores da área do cinema. Pela passadeira vermelha passaram algumas figuras públicas que mostraram as suas escolhas luxuosas para a cerimónia.foi uma das figuras que se destacou. A jovem de 24 anos desfilou com um