Zulmira Ferreira assume medo no Brasil: "Estamos assustados e tristes"

Assume-se como uma mulher de espírito "muito positivo", mas agora Zulmira Ferreira diz que enfrentar o surto de coronavírus tem sido duro, principalmente por estar no Brasil, longe de casa e da família, com o marido, Jesualdo Ferreira, que em janeiro assumiu o comando técnico do Santos., conta Zulmira.Ainda assim, a empresária assegura que os dias têm sido mais "leves" porque pode contar com a companhia de dois amigos, Rui (que também integra a equipa técnica do clube brasileiro) e Leonor Águas."Nós estávamos os quatro a viver num hotel antes de tudo isto acontecer, enquanto os nossos apartamentos não ficavam disponíveis. Entretanto, o hotel fechou e só um apartamento, o nosso, é que estava vago e foi para lá que fomos.Zulmira conta que passa os dias a "cozinhar", faz "pequenas caminhadas" perto de casa, enquanto o marido "vê muito futebol" e "treina". "Tentamos estar entretidos até porque não sabemos quando tudo isto vai acabar."