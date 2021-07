Zulmira Ferreira: “Confinava o primeiro-ministro”

- CM: Com quem iria de férias até de olhos fechados?









– Com o meu marido [Jesualdo Ferreira] para o paraíso.

- Imagine um verão sem restrições. Qual é a primeira coisa que lhe apetece fazer?





– Beber um mojito depois das 22h00 com boa música.





- Prefere água fria com tempo quente ou água quente com tempo frio?





– Água quente com tempo frio.





- Confesso: o meu pequeno ‘crime’ de verão é…(complete)





– Ser gulosa e comer gelados.





- A pessoa do lado não tem a toalha a 1,5 m. Denuncia ou afasta-se?





– Afasto-me, não vou criar problemas com a vizinhança.





- Que peça de roupa já comprou para estrear este verão?



- Comprei algumas peças de roupa, porque o ano passado não comprei nada.





- Quantos biquínis ou fatos de banho tem?





- Não tenho noção... Tenho muitos!





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…





- Grandes vaidades na roupa, porque é tudo mais prático.





- Um sonho de uma noite de verão?





- Uma viagem a Palma de Maiorca com o meu marido, porque já não o fazemos há muito tempo.





- Nunca percebi aquelas pessoas que com o calor…





- Não bebem cerveja numa esplanada.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?





- Confinava o primeiro-ministro e ia sozinho para o castigar um pouco.





Zulmira Ferreira tem 61 anos e é mulher do treinador de futebol, Jesualdo Ferreira, com quem está junta há mais de 30 anos. É mãe do DJ Eddie Ferrer, de 41 anos, de uma relação anterior.