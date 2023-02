Zulmira Ferreira e Judite Sousa choraram juntas

Ao comentar a entrevista de Judite Sousa no 'Alta Definição' (RTP1), Zulmira Ferreira revelou que esteve com a jornalista após a morte do seu filho, o DJ Eddie Ferrer, e que choraram juntas.

A conversa da jornalista com Daniel Oliveira foi comentada na última edição de ‘Passadeira Vermelha’ (SIC) e Zulmira Ferreira partiu em defesa de Judite Sousa que, desde a morte do filho, tem mostrado muita mágoa com a imprensa e com alguns profissionais com quem trabalhou.

"Eu sinto que ela ainda não está bem emocionalmente e nem vai estar porque, tal como ela disse, nós ficamos amputados. Existe ali muita revolta, essencialmente, muita revolta. Eu penso que ela, em determinadas coisas, tem muita razão. Houve um aproveitamento muito, muito muito grande da morte do André", afirmou a comentadora.

"É uma dor que não passa, eu estou com a Judite. Eu falei com ela, ela falou comigo. Aliás, não falámos, nós chorámos as duas. Nem sequer conseguimos falar, chorámos", acrescentou, visivelmente emocionada.



André Bessa, filho de Judite Sousa, morreu em consequência de uma queda a 29 de junho de 2014. O DJ Eddie Ferrer, de 42 anos, filho de Zulmira Ferreira, não resistiu a um aneurisma a 18 de novembro de 2022.