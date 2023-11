A socialite anunciou o fim do casamento com Jesualdo Ferreira em junho

10 nov 2023 • 13:18

Cerca de cinco meses depois de ter anunciado o divórcio de Jesualdo Ferreira, com quem esteve casada 32 anos, Zulmira Ferreira tomou uma importante decisão.A socialite optou por retirar o apelido do ex-marido e começar a usar o seu de solteira.

Gisela Serrano considerou que "da maneira como este casamento acabou com uma falta de consideração para ela, por isso ela não tem que ter aquele nome ali pendurado".

"Aconteceu-lhe tanta coisa má seguida (…) Isto é uma reação. Está a voltar a ela", acrescentou Teresa Guilherme. Adriano Silva Martins falou com Zulmira Ferreira e destacou que é "uma mulher com as decisões e as ideias claras".