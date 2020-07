Zulmira Ferreira: "Uso biquíni para ter menos marcas"

- Uma resolução para este verão?



– Que a Covid-19 acabasse e melhorasse a vida de todos.





- Batata frita, bola de Berlim, fruta ou chocolate?







– Bola de Berlim. Praia sem bola de Berlim não faz sentido.

- Estão 42 graus à sombra: o que faz para refrescar?



– Ando sempre com água.





- Confesso: no verão não resisto a um bom…



– Mojito na praia.





- Praia no início da manhã ou ao final da tarde?



– Final da tarde.





- A pessoa do lado não tem a toalha a uma distância aceitável. Afasta-o ou afasta-se?



– Afasto-me.





- No verão é de comer ou beber mais?



– Eu sou muito de comer, mas no verão bebe-se mais, principalmente água fresca.





- A que petisco não resiste?



– Amêijoas à bolhão pato, sardinhas e caracóis.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…



– O que vou vestir.





- Fato de banho, triquíni, biquíni, topless ou nada?



– Gosto muito de fato de banho, mas uso biquíni para ter menos marcas.





-Maquilhagem na praia faz sentido?



– Não.





- Tem algum ‘spot’ secreto nas férias?



– Tenho, mas não vou dizer...





- Nunca percebi aquelas pessoas que no verão…



– Se fecham em casa e não convivem.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?



– Os políticos.



PERFIL



Zulmira Ferreira tem 60 anos e é mulher do treinador de futebol do Santos (Brasil), Jesualdo Ferreira, há 30. É mãe do DJ Eddie Ferrer, de 40 anos, fruto de uma relação anterior. É presença assídua em eventos sociais e comentadora televisiva.