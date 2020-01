10 jan 2020 • 12:18

Fernanda Serrano vive uma nova paixão ao lado de Ricardo Pereira, um personal trainer que é seu vizinho na zona da Aroeira e que conquistou o seu coração.Nas redes sociais, Ricardo mostra os seus abdominais definidos e corpo trabalhado fruto de muitas horas passadas no ginásio e tem sido alvo de muitos elogios, um deles de Cláudio Ramos Veja as imagens do homem que seduziu Fernanda.