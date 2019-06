A incrível mudança de Georgina Rodríguez nos últimos dois anos

Georgina Rodríguez e as fotos em biquini

Georgina Rodriguez brilha no festival de Cannes

Georgina Rodríguez trabalhava na Gucci de Madrid, a vender roupa atrás de um balcão, quando conheceu Cristiano Ronaldo.Na altura, tinha o cabelo quase pelo rabo, era uma rapariga simples, que pouco dava nas vistas, e apesar de sonhar ser modelo, nada tinha feito na área, até porque era considerada demasiado baixa para desfilar.Passados dois anos, e depois de um arranque discreto, em que se manteve um pouco na sombra de Cristiano Ronaldo, a espanhola brilha agora por si só.Depois de ter sido mãe de Alana Martina, há mais de um ano, colocou silicone no peito, investiu numa imagem mais sofisticada, cuidou das curvas no ginásio e passou a apostar tudo nas redes sociais.O investimento deu certo e Gio passou a ser a rainha das mulheres dos futebolistas, destronando postos quase instituídos."A Georgina passou a ser uma máquina de fazer dinheiro. É uma pessoa muito ambiciosa e quem achava que ela não era como a Irina, que iria estar simplesmente a cuidar dos filhos e à sombra do Ronaldo, estava muito enganado. Ela sempre sonhou ter a sua carreira e agora está no auge", diz uma fonte.E a verdade é que os últimos meses têm sido proveitosos em termos de campanhas publicitárias.A modelo assinou acordos com várias marcas, posou para revistas de referência e, apurou a ‘Vidas’, até já recusou propostas menores. "Ela já está num patamar em que não aceita tudo", diz uma fonte.Além disso, Gio passou também a dar uma ajuda nos negócios de Cristiano Ronaldo e não deixa nada em mãos alheias. "Ela quer que as coisas resultem e não deposita as coisas nas mãos de assessores e afins.A irmã, Ivana, é quem gere a carreira dela. Está tudo em família. De uma menina que vivia com dificuldades, que contava o dinheiro ao fim do mês, a Gio agora é poderosa e rica. E esse patamar, que conquistou, dificilmente se irá alterar", diz a fonte.