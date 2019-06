A mansão de Jackie Kennedy pode ser sua por 57,1 milhões de euros

Jacqueline Kennedy

Massachusetts,

Segundo a revista 'Architectural Digest', Caroline, de 61 anos de idade, diz que está na hora de a família "abrir as asas" e, seguindo o exemplo da mãe, "criar o próprio mundo".

e pela mansão que conta com mais de um quilómetro de praia privada, sendo mesmo o paraíso eleito pela família Obama durante vários anos para passar férias.



Jackie Kennedy chegou a receber na sua mansão a ex-primeira-dama Lady Bird Johnson, mulher de Lyndon B. Johnson, e o casal Bill e Hillary Clinton.

Uma grande parte do legado dosestá à venda.comprou a mansão conhecida por, localizada na famosa ilha, no estado deem 1979 e agora a sua filha,decidiu colocar o imóvel à venda.(cerca de 878 mil euros, no câmbio atual), mas agora(57,1 milhões de euros), tornando-se no imóvel mais caro do estado de Massachusetts.A filha de Jackie garante que a mãe se apaixonou pela ilha Martha's Vineyard