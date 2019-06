As férias de luxo de Ricardo Pereira e Francisca nas Caraíbas

16:56

Ricardo Pereira e Francisca estão de férias nas Caraíbas, na ilha Anguila. O casal tirou uns dias para visitar alguns amigos em Miami, nos Estados Unidos da América, e, depois partiu para as Caraíbas, onde desfruta de umas férias de luxo.Uma viagem a dois, sem a companhia dos filhos, onde o casal vive dias inesquecíveis sob as mais belas paisagens do mar das Caraíbas e mostra que continua a viver uma grande paixão.Ricardo e Francisca estão hospedados num resort de luxo, com todas as mordomias, em que apenas uma noite pode ascender aos dois mil euros. O ator e a empresária têm partilhado com os fãs e seguidores várias imagens das férias nas redes sociais e mostram que estão a viver dias de sonho num dos lugares mais paradisíacos do mundo.