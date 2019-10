Brad Pitt e Angelina em guerra pela fortuna

19 out 2019 • 15:15

Brad Pitt e Angelina Jolie ainda não estão divorciados, apesar de já terem passado três anos desde que a atriz pediu o divórcio. De acordo com o site The Blast, a principal razão por que os dois atores não se entendemO site avança ainda que as conversações estão a avançar de forma "suave" e "em privado". O ex-casal, que já chegou a um acordo sobre a custódia dos seis filhos, precisa agora de decidir como vai dividir o dinheiro e os bens. Durante os 12 anos em que estiveram juntos, Pitt e Jolie geriram as suas fortunas como uma só, o que torna tudo mais complexo. Um dos principais pontos de discórdia é o destino da propriedade de Chateau Miraval, em França, que compraram em 2011 por cerca de 60,7 milhões de euros e onde acabaram por se casar, em agosto de 2014.Em entrevista à revista francesa ‘Madame Figaro’, Angelina Jolie, de 44, falou pela primeira vez sobre a separação de Brad Pitt, de 55., revelou a atriz, admitindo que se sentiu perdida e fisicamente doente. "Todas estas coisas marcam-te, mas mostram a sorte que tens em estar vivo", acrescentou.