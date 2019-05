Casamento de Lady Gabriella reúne familia real em Windsor

Kensington anunciou.

Lady Gabriella Windsor subiu ao altar com Thomas Kingston, no passado sábado, 18 de maio.A noiva utilizou um vestido da estilista Luisa Beccaria, desenhado especialmente para a prima do princípe Harry. O modelo tinha um corpete justo, um decote ombro a ombro com mangas longas de renda bordadas. Lady Gabriella usou, ainda, um véu de seis metros de comprimento com tule rosa e branco.Em declarações à revista 'Hello!', Gabriella contou detalhes sobre o vestido. "A Luísa e a sua equipa são excecionais e estou muito feliz com o resultado maravilhoso desta obra de arte". O vestido demorou cinco meses a ser feito.A noiva utilizou uma tiara que pertencia à avó, a princesa Marina da Grécia, que utilizou quando casou com o príncipe George.Os Duques de Cambridge não compareceram no casamento da prima. O príncipe William já tinha um compromisso, como o Palácio"O duque de Cambridge, presidente da FA, estará na final da 2019 FA Cup entre o Manchester City e o Watford, no estádio de Wimbley, e vai entregar o troféu aos vencedores."Kate não era obrigada a aparecer sozinha, então optou por não ir.Meghan Markle não acompanhou Harry ao casamento já que ficou em casa a cuidar de Archie.