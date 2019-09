Casamento Toy: Tudo a postos para a grande festa!

É já amanhã,, que se realiza o enlace entre. O casal vai, finalmente, concretizar um dos seus maiores sonhos, que oficializa acom uma celebração pomposa.A festa. A cerimónia religiosa será presidida pelo bispo António Raposo, representante da Igreja Vetero Católica.A ementa servida aos convidados e noivos estará a cargo da Imppacto. A Casa Ermelinda Freitas é responsável pelos vinhos.Os preparativos finais já correm a todo o gás. A prova do vestido da noiva, feito de propósito pela estilista portuense Micaela Oliveira, já tem o aval de Daniela, que vai usar joias da Coromoto. Toy vai desfilar num fato da marca Prassa.São várias as caras conhecidas que ilustram apara um dos eventos mais aguardados do ano.Ao longo dos últimos três meses, a CMTV mostrou todos os preparativos para a grande festa, acompanhando os noivos em diversas ocasiões.é a responsável por toda a organização do evento e está confiante. "Estou muito segura do que está a ser feito, porque esta equipa é muito boa. Tenho a certeza que vai correr bem. É preciso que cada um saiba o momento em que atua. Espero que seja deslumbrante", diz.O bispo que está encarregue de conduzir a cerimónia desfaz-se em elogios aos noivos, em especial a Toy, com quem mantém uma amizade há largos anos. "Ele não tem filtro, diz o que sente. É um grande artista. É um pouco extravagante e excêntrico, mas eu também sou", afirma António Raposo, que enaltece a simplicidade de Daniela: "É uma mulher extraordinária, de sentimentos muito fortes. Sincera e muito frontal. Exprime muita verdade."