Cristiano Ronaldo faz a "volta ao mundo" nestas férias

Que férias! Depois da Grécia e do Sul de França, CR7 deixou família e partiu com amigos para a Ásia... e já está na Madeira.

07 jul 2019 • 15:15

Daniela Ventura

Cristiano Ronaldo continua a recarregar baterias para uma nova temporada ao serviço da Juventus.Depois de desfrutar de umas férias de luxo na Grécia e na Riviera Francesa, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho, o jogador partiu com um grupo de amigos para a Ásia, numa viagem que promete misturar prazer e negócios, e que passa por Singapura.Conhecido por não olhar a gastos no que diz respeito a férias (e não só), Cristiano Ronaldo aproveitou todas as mordomias a bordo de um iate luxuoso no Sul de França, numa estadia de sonho que lhe custou, nada mais, nada menos, que 200 mil euros por semana.O jogador partilhou vários momentos nas redes sociais divertido ao lado de Gio e Cristianinho, de nove anos.