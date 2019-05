Estrelas brilham em Cannes

06:00

Patrícia Correia Branco

A famosa gala solidária amfAR (fundação de apoio para a pesquisa do vírus HIV), em Cannes, encheu-se de glamour e elegância com várias estrelas do mundo da moda e do cinema a desfilarem na passadeira vermelha.Sara Sampaio - que marcou presença na festa ao lado do namorado, Oliver Ripley - destacou-se com um vestido Armani a fazer lembrar um cisne negro, enquanto Kendall Jenner optou por um modelo rosa do estilista Giambattista Valli.Mas a noite ficou marcada por outras estrelas igualmente brilhantes, como Elsa Hosk, Pamela Anderson e a brasileira Adriana Lima.