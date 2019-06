Exigências e surpresas em boda milionária de Sérgio Ramos

Craque do Real Madrid paga um milhão para ter os AC/DC no seu casamento, em que crianças e telemóveis ficam de fora.

Rute Lourenço

O futebolista do Real Madrid Sergio Ramos e a modelo Pilar Rubio estão a menos de duas semanas de dar o nó, numa cerimónia que já está a dar que falar pelas exigências e excentricidades dos noivos.No convite, os cerca de 400 amigos que estarão presentes ficaram a saber o que podem fazer na cerimónia, que decorrerá em Sevilha, mas principalmente o que está vetado pelo casal. As mulheres, por exemplo, não podem usar vestidos de cores, como vermelho, rosa, laranja e verde. De fora da cerimónia ficam também telemóveis – para evitar fugas de informação – e crianças – apenas os três filhos do craque e da manequim irão estar presentes.No copo-d’água, que será numa quinta, haverá espaço para uma atuação dos AC/DC, que terão recebido perto de um milhão de euros. O casal pediu aos convidados que, em vez de presentes, façam um donativo para a organização UNICEF.