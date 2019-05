Felipe e Letizia celebram 15.º aniversário de casamento

Felipe de Espanha surpreendeu todos ao anunciar, em 2003, que iria casar com Letizia, uma jornalista. O casal conheceu-se em 2002 e manteve a relação afastada da comunicação social.No dia 22 de maio de 2004, os noivos casaram na Catedral de Santa María la Real de la Almudena, em Madrid. A plebeia ganhou o título de Princesa das Astúrias e futura Rainha de Espanha.A 19 de junho de 2004, o rei Juan Carlos abdicou do trono a favor do filho Felipe. Desde então, Letizia e o marido são os Reis de Espanha.O casal já teve duas filhas, Leonor, de 13 anos, e Sofia, de 12.