Férias de luxo: Rita Pereira aventura-se e salta de paraquedas no Dubai

Rita Pereira mostra-se uma mulher cheia de coragem... e também de dinheiro!Ainda a desfrutar das férias de luxo no Dubai, na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, o pequeno Lonô, a atriz aventurou-se a saltar de paraquedas e não resistiu a mostrar o momento aos milhões de seguidores que a acompanham nas redes sociais através de 'Instastories'.