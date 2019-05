21 mai 2019 • 17:49

Festa, luxo, glamour! São as palavras de honra no Festival de Cannes.Desde que o evento começou, desde 14 de maio, já foram várias as figuras publicas que lá passaram. Sara Sampaio , Marina Ruy Barbosa, Leonardo DiCaprio já passaram pelo Festival de Cannes. Veja as fotos.