Gwyneth Paltrow vive afastada do marido

Todos os meus amigos casados ??dizem que a maneira como vivemos parece ideal e que não devemos mudar nada".





Gwyneth Palthrow está casada com o produtor Brad Falchuk, desde setembro, mas o casal vive uma vida diferente do habitual. A atriz revelou que a terapeuta do casal aconselhou a atriz e o marido a passarem quatro dias por semana juntos, Nos restantes, Gwyneth dorme com os filhos na sua casa.Michaela Boehm, terapeuta, considera que esta situação é saudável para a relação. A atriz revela que os fãs têm 'inveja' desta postura do casal.Gwyneth e Brad partiram em lua de mel para as Maldivas mas não foram sozinhos. Ao casal juntaram-se os filhos da atriz, Apple, de 15 anos, e Moses, de 13, frutos da relação de Gwyneth com Chris Martins. Além disso, o vocalista dos Coldplay também fez parte da viagem às Maldivas.A atriz contou ao 'The Sunday Times Style' que a decisão de levar o ex-marido foi uma decisão comum.O produtor tem dois filhos de um relacionamento anterior e a atriz revela que a adaptação nem sempre foi fácil.