Jamie Oliver declarou insolvência mas mantém vida de luxo

, de 17 anos,

, de 15, e

, de 10,

, de 8, e River Rocket Blue, de 2.

Jamie Oliver declarou insolvência esta semana. A sua famosa cadeia, que inclui 22 restaurantes, colapsou e o chef britânico foi obrigado a passar a gerência dos seus restaurantes ao grupo KPMG. O anúncio gerou uma forte onda de preocupação e põe em causa o emprego de 1300 colaboradores da empresa.No entanto, nos últimos anos, quando se começou a tornar num dos chefs de cozinha mais mediáticos do Reino Unido, Oliver, de 43 anos, arrecadou uma fortuna atualmente estimada em 300 milhões de euros, que lhe permite continuar a manter uma vida de luxo.A mansão onde vive com a mulher Jools e os filhos situa-se em Hampstead Heath, um dos bairros mais caros de Londres, e está avaliada em mais de 10 milhões de euros. Uma casa de luxo com sete quartos, uma cozinha panorâmica, um salão de jogos e um enorme jardim, situada no coração da cidade londrina.No seu interior, a família dispõe dos mais diversos luxos que exibem por diversas vezes nas redes sociais.Recorde-se que Jamie Oliver tem cinco filhos,