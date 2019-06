Jay-Z torna-se no primeiro bilionário do hip hop

fortuna do artista atingiu os mil milhões de dólares (888,4 milhões de euros), fazendo com que seja considerado oficialmente pela revista 'Forbes' o primeiro artista de hip-hop a alcançar o estatuto de bilionário.O músico acumula uma enorme fortuna em diversas áreas, que incluem trabalhos musicais, participações acionistas em diversas empresas, investimentos em arte e imobiliário.O rapper é casado com a cantora Beyoncé, com quem tem três filhos.