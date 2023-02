Jim Carrey coloca mansão à venda. Veja as fotos!

De acordo com o site 'People', a luxuosa mansão foi a morada do ator durante 30 anos. Está à venda pela Sotheby's International Realty, uma imobiliária de Los Angeles especializada em imóveis de luxo.





no bairro de Brentwood, em Los Angeles, pelo valor de 28,9 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de euros. A propriedade tem mais de mil metros quadrados.De acordo com o site 'People', a luxuosa mansão foi a morada do ator durante 30 anos. Está à venda pela Sotheby's International Realty, uma imobiliária de Los Angeles especializada em imóveis de luxo.

O ator Jim Carrey decidiu colocar à venda a mansão

Recorde-se que em 2012, Jim Carrey também vendeu uma mansão em Malibu, em Los Angeles, por 14 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões de euros, que o ator tinha ccomprado em 2002. A casa, com cerca de 260 metros quadrados e com uma arquitetura contemporânea, tinha cinco quartos e cinco casas de banho, um terraço com jacuzzi e muito espaço ao ar livre.



Veja na fotogaleria a mansão do ator no bairro de Brentwood, em Los Angeles.