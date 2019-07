João Félix em Madrid sob o olhar atento da família

A transferência milionária de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid tem dado que falar.Os pormenores da chegada do jovem, de 19 anos, à capital espanhola são agora desvendados pelo pai, Carlos Sequeira:O progenitor do atleta revela, ainda, que será a mãe, Carla, a principal responsável pelos primeiros meses de adaptação do filho à vida em Madrid., reforça Carlos Sequeira em declarações a uma publicação semanal.