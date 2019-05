Kit Harington refugia-se em retiro espiritual

Na terça-feira (28 de maio), os fãs de 'A Guerra dos Tronos' ficaram preocupados quando foi noticiado que o ator Kit Harington tinha sido internado devido a problemas com o álcool depois de terminadas as gravações da série da HBO. O site 'Page Six' avançou com a notícia, que veio mais tarde a ser desmentido pelos representantes do ator."Kit decidiu fazer esta pausa na sua agenda para dedicar algum tempo num retiro para tratar de algumas questões pessoais", contaram ao TMZ.Referiram, ainda, que o ator, de 32 anos, casado com a atriz Rose Leslie, que conheceu na série, não está numa clínica de reabilitação, mas num retiro espiritual.