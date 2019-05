Kylie Jenner abre as portas da sua nova mansão

A milionária de 21 anos abriu as portas da sua nova casa à revista ‘Architectural Digest’.

Kylie Jenner alugou a antiga mansão de Gigi e Bella Hadid por cerca de 400 mil euros mensais.

A luxuosa mansão, de 1 080 m², está situada em Malibu, na Califórnia, foi construída em 2009 e está inserida num terreno com cerca de 1,3 hectares, com vista privilegiada para Carbon Beach.

Além de estar próxima do centro de Los Angeles, a nova mansão também fica perto do resto do clã Kardashian.

A casa conta com um enorme jardim, uma grande piscina, biblioteca, ginásio e um bar. Todas as divisões têm varanda com uma belíssima vista sobre o mar.

Kylie mudou-se para a nova morada acompanhada do namorado, Travis Scott, e da filha, Stormi.

Espreite na fotogaleria algumas das imagens do novo lar que Kylie Jenner partilhou com a revista ‘Architectural Digest’.