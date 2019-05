Leonardo DiCaprio e Brad Pitt espalham charme em Cannes

Depois da transmissão, o público bateu palmas em pé durante sete minutos.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, protagonistas de 'Era uma vez em Hollywood', de Quentin Tarantino, estiveram no Festival de Cannes, onde espalharam charme.Pitt, de 55 anos, e DiCaprio, de 44, são dois dos atores mais requisitados de Hollywood e, também, dois dos homens mais cobiçados da indústria cinematográfica.Divorciado de Angelina Jolie, Brad Pitt mostra que continua a ser um verdadeiro galã, conseguindo roubar as atenções na passadeira vermelha de Cannes. A seu lado, DiCaprio, que nunca casou e que prefere 'colecionar' modelos da Victoria's Secret, continua a arrebatar corações com os seus olhos azuis e o seu 1,83 m de altura.'Era uma vez em Hollywood' - que estreia em Portugal a 8 de agosto - é inspirado em histórias verídicas que aconteceram em Los Angeles no ano de 1969. Leonardo DiCaprio interpreta um ator de televisão, Brad Pitt desempenha o seu duplo e Margot Robbie interpreta vizinha de ambos.No 72.º Festival de Cannes, o filme de Quentin Tarantino está nomeado para o prémio Palma de Ouro. O realizador venceu o galardão há 25 anos com o filme 'Pulp Fiction'.