Lionel Messi desfruta de férias paradisíacas com a família

Antes de inicar a época ao serviço do Barcelona, o jogador viajou com a mulher, Antonela Roccuzzo, e os três filhos, Thiago Mateo e Ciro, para um destino paradisíaco.

Antígua e Barbuda, ilhas do Caribe onde o casal passou a lua de mel em 2017. Desta vez, Leo também optou por levar alguns

membros da família no seu jato particular.

Depois de ter disputado a Copa da América ao serviço da Argentina, Lionel Messi embarcou numas merecidas férias com a família.Nas imagens partilhadas pela mulher do craque é possível ver a família reunida na praia numa das mais belas paisagens do mar do Caribe. Segundo a imprensa espanhola Messi e a família estão emTambém a silhueta de Antonela não passou despercebida aos olhos dos seguidores. A mulher do jogador mostrou-se em biquíni e foi alvo de diversos elogios.